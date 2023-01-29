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В «Business Insider» назвали пять угроз для доминирования доллара в мировой торговле.
Доллар все еще остается основной валютой на мировом рынке, но его значимость может снизиться, пишет «ИноСМИ».
Один из факторов, который на это влияет, является стремление стран Ближнего Востока и Латинской Америки разрабатывать свои валютные проекты. Среди тех стран, которые могут ослабить доллар, не только Россия и Китай, но также Аргентина и Бразилия, а также ОАЭ и Индия.
Также стоит отметить, что сейчас Россия и Иран разрабатывают проект по созданию стейблкоина, который будет привязан к золоту. Это позволит им торговать, несмотря на санкции.
Пекин уже принял решение переходить на расчеты в юанях в операциях по торговле нефтью. К тому же РФ и КНР намерены создать резервную валюту.
Все эти проекты могут лишить доллар статуса мировой валюты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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