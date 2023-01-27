Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

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«Долларизация» мировой экономики негативно влияет на доходы США. Об этом пишет издание Atlantico, передает информационный ресурс ИноСМИ.
Исходя из отчетов Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара США в мировых резервах снизилась с более чем 60% в начале 2000-х годов до чуть менее 60% в последние годы. И далее эта тенденция будет сохраняться, так как немало стран уходят от использования доллара и ищут альтернативные системы расчета.
В то же время идет увеличение доли китайского юаня в международных транзакциях, и Пекин активно работает над продвижением своей валюты в торговле и инвестициях. Поэтому можно говорить о том, что Китай хочет утвердиться в качестве крупного игрока в мировой финансовой системе.
Растет популярность также и цифровых валют, таких как биткойн и другие криптовалюты. Их начали выбирать, потому что они обеспечивают более безопасную и эффективную альтернативу для международных транзакций и при их использовании можно обходить санкции.
Все это негативно влияет на экономику США и снижает возможность Вашингтона влиять на глобальную экономическую политику, отмечают эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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