Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

Вчера, 20:09

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Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики
Фото из открытых источников

«Долларизация» мировой экономики негативно влияет на доходы США. Об этом пишет издание Atlantico, передает информационный ресурс ИноСМИ.

Исходя из отчетов Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара США в мировых резервах снизилась с более чем 60% в начале 2000-х годов до чуть менее 60% в последние годы. И далее эта тенденция будет сохраняться, так как немало стран уходят от использования доллара и ищут альтернативные системы расчета.

В то же время идет увеличение доли китайского юаня в международных транзакциях, и Пекин активно работает над продвижением своей валюты в торговле и инвестициях. Поэтому можно говорить о том, что Китай хочет утвердиться в качестве крупного игрока в мировой финансовой системе.

Растет популярность также и цифровых валют, таких как биткойн и другие криптовалюты. Их начали выбирать, потому что они обеспечивают более безопасную и эффективную альтернативу для международных транзакций и при их использовании можно обходить санкции.

Все это негативно влияет на экономику США и снижает возможность Вашингтона влиять на глобальную экономическую политику, отмечают эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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