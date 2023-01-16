Российские производители йогуртов пожаловались на нехватку сырья из-за санкций

Антироссийские санкции, введенные коллективным Западом за «военную спецоперацию» в Украине, сказались и на работе производителей молочной продукции. Они столкнулись с дефицитом модифицированных кукурузных крахмалов. В процессе производства йогурта они выполняют роль загустителей, пишет в своей статье «Коммерсантъ».

До 24 февраля минувшего года российские производители закупали сырье на Западе. Выпускают модифицированные кукурузные крахмалы и в России, но в очень ограниченных количествах. Для понимания — в 2021 году было произведено только 9 тысяч тонн крахмалов, тогда как было ввезено 71 тысяча тонн. После СВО поставки модифицированных крахмалов на российский рынок были запрещены.

У производителей йогурта есть альтернатива — использовать сухое молоко. Однако эта составляющая приведет к существенному удорожанию молочного продукта.

В сложившейся ситуации в России начал сокращаться объем производства йогуртов и продолжается до сих пор.

С января по сентябрь 2022 года зафиксировано снижение на 16% - до 534 тонн продукта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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