Андрей Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

Сегодня, 19:04

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Андрей Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год
Фото из открытых источников

Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем уходящий. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й: мы не видим там каких-то фатальных проблем», — сказал он.

Первый замглавы правительства также оценил динамику ВВП в будущем году.

«Конечно, в следующем году мы три процента (роста ВВП. — прим. ред.) не сможем показать, скорее всего, будет ниже. Я думаю, что будет около нуля. Прогноз сейчас у нас примерно минус один процент, чуть меньше», — объяснил Белоусов.

Кроме того, он рассказал о работе, касающейся стабилизации ситуации в стране. Вице-премьер отметил, что властям удалось сохранить управляемость российской экономики даже в самые сложные периоды. Их было два: в марте и с конца апреля по июнь.

«В чем состоял основной риск? Понятно, что у любой системы есть определенный предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно. И если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос. Честно скажу, в марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся», — сказал Белоусов.

Ключевые проблемы в этот период были связаны с торговлей и ажиотажным спросом населения на валюту и наличные деньги, которые люди поспешно снимали со своих счетов. Одновременно с этим начались сбои в логистике.

«Я должен сказать, что тогда ситуацию удалось удержать благодаря — как, наверное, всегда в такие критические моменты — ограниченному количеству людей, которые работали практически в круглосуточном режиме. В круглосуточном режиме тогда работал Минтранс, штаб в Минтрансе, который вручную перенаправлял логистические потоки вплоть до отдельных судов и фур. В таком же режиме работал Минпромторг, работал вместе с торговлей. В таком же режиме работал Банк России», — подчеркнул первый вице-премьер.

Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями.

Изначально финансовые власти ожидали негативного сценария развития. Например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на восемь-десять процентов, а Минэкономразвития — на 7,8 процента. Но фактическое снижение оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.

Белоусов также добавил, что для компенсации доходов экспортеров желателен курс в 70-80 рублей за доллар, хотя не делал на этот счёт никаких прогнозов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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