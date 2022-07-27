Биржевые цены на дизельное топливо в РФ достигли исторического максимума

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,94%, до 56 769 рублей за тонну, тем самым обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов также поднялась — более чем на 2%. Марка Аи-92 подорожала на 2,29%, до 43 793 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,45%, до 50 105 рублей за тонну. Последний раз на таком уровне цены находились в середине марта.

Мазут подорожал на 1,28%, его цена составила 17 943 рубля, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 11,2%, до 12 404 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,09% после обновления рекорда, достигнутого накануне, до 69 187 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России заметно росли в конце 2020 года. К лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. Но с конца февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Как пояснил управляющий партнер топливного трейдера «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко, такая динамика была связана с ростом ставок по кредитам после решения Банка России поднять ключевую ставку до 20%. А все компании использовали кредитные линии для работы на бирже.

Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей возникли сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по заниженным ценам.

Возобновление роста биржевых цен связано с корректировкой демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, рассказал вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. Скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. При этом, как напомнил эксперт, рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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