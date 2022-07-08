Энергетическая война между Россией и Западом станет препятствием для восстановления мировой экономики

В прошлом месяце был введен шестой пакет антироссийских санкций, которые затрагивают нефтяную сферу российской экономики, пишет издание Хуаньцю шибао. Автор материала подчеркивает, что Европа и США развязывают против России энергетическую войну, но отвечать за это придется всему миру.

Как известно, ЕС планирует отказаться от российской нефти. Ограничение цен на «черное золото» нанесет удар по энергетическим заработкам России. Но новый пакет санкций уже привел к расколу внутри Евросоюза и к распрям между Европой и США. У Соединенных Штатов не настолько развита торговля энергоносителями с Россией, но в Европе сложилась иная ситуация. Это стало причиной, по которой в вопросе нефтяного эмбарго страны были вынуждены договориться о компромиссном решении «запретить морские поставки, но оставить трубопроводы».

Автор статьи делает вывод о том, что цель санкций ушла далеко от планов по разрушению российской финансовой системы с наименьшими затратами для экономик Запада.

Эффект ценовых ограничений может быть не таким положительным, как ожидают в Вашингтоне. Не исключено, что Россия введет сокращение добычи нефти в ответ на ограничение цены. Москва может сократить нефтедобычу на 5 миллионов баррелей в сутки без ущерба для собственной экономики. В результате США и Европе придется столкнуться с ростом цен на нефть, что ухудшит положение мировой экономики, которая оказалась под инфляционным давлением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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