У части граждан в РФ спишут 15 тысяч рублей с карты после 5 июля 2022 года

Сегодня, 10:09

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У части граждан в РФ спишут 15 тысяч рублей с карты после 5 июля 2022 года
Фото из открытых источников

Жителям Российской Федерации, пользующимся картами различных банков страны, сообщили о том, что появились совершенно новые условия оплаты банковских услуг. Вновь введённые правила начали функционировать уже с июля 2022-го. Данные новшества предусматривают изменение порядка списания денег с карточек российских вкладчиков. Многие жители РФ даже не подозревают, какие важные моменты имеются при этом. Такую информацию представило сегодня информационное новостное онлайн издание PRIMPRESS. 

Финансово-экономические эксперты сообщили, что начиная с июля 2022 года, на всей территории РФ введён абсолютно новый алгоритм. Данный механизм предусматривает важные изменения в порядок списания денежных сумм с банковских счетов пользователей. Имеются в виду такие случаи, при которых с карточки списывается определённая денежная сумма для того, чтобы оплатить долг, ранее образовавшийся у гражданина. Но в настоящее время люди уже вправе защитить от подобного списания  минимальный денежный объём на своем счету. Теперь стало возможным совершать такие манипуляции в упрощенном порядке. 

Прежде для того, чтобы установить подобную защиту, человеку следовало обратиться в службу судебных приставов, чтобы подать туда заявление. Сейчас же лишь следует зайти в банк, в котором лежат деньги, и подать заявление туда. Служащие учреждения защитят от списания минимальную сумму на одном из счетов. Сумма будет равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения, с июня это около 15 тысяч рублей. Но при этом специалисты предупреждают, что такая сумма будет сохраняться на счету человека лишь определенное время. 

Деньги заморозят всего на один месяц. И если такие средства не снять с карты или не потратить их, то уже в конце июля со счета вся сумма спишется. То есть это будет как раз порядка 15 тысяч рублей, которые в итоге пойдут на оплату долга. А в начале следующего месяца минимум снова будет сохранен из поступивших на счет денег.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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