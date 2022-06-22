МВФ: Высокие цены на энергоносители создают риски для глобальной экономики

Сегодня, 20:54

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МВФ: Высокие цены на энергоносители создают риски для глобальной экономики
Фото из открытых источников

Международный валютный фонд оценивает высокую стоимость газа и нефти как возможный риск для межнациональной финансовой системы. Помимо этого, заметна корреляция между ценой на энергоносители и скоростью, с которой развиваются рынки. 

Директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева утверждает: «Конечно, высокие цены на энергоносители несут риск для экономики США и для мировой экономики в целом. Не только потому, что это влияет на инфляцию, но и потому, что имеет более широкие последствия для перспектив роста».

Представительница МВФ обратила внимание, что вероятность постановки ввоза нефти способна вызвать еще больший рост цены на нефть. Предполагается, что экономика Соединенных Штатов будет замедляться в 2023 и 2024 годах, однако не достигнет рецессии. Данная информация следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда. 

Специалисты фонда прогнозируют уменьшение темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в будущем и следующим за ним годах, соответственно, с 2,9%, которые прогнозировали по окончании 2021 года. Исходя из размещенных сведений, в 2025 и 2026 году темпы экономического роста увеличатся до 1,7% и 2,1%. По ожиданиям МВФ, инфляция в результате нынешнего года достигнет показателей в 5,4%, в следующем году опустится к 2%, а еще через год упадет до 1,8%. 

Украина решила обратиться в Международный валютный фонд (МВФ), чтобы заключить новую кредитную программу. Поводом для этого стали значительные потери в бюджете, которые повлекла за собой российская военная операция на территории страны. Об этом сообщает Bloomberg. Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что на данный момент Киев ведет предварительные переговоры по новому пакету финансовой помощи. Украинский министр подчеркнул, что экономистам и специалистам из МВФ непросто подготовить программу поддержки, что вызвано нестабильными макрофинансовыми прогнозами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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