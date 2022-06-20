Экономист рассказал, что будет, если Запад запретит золото РФ

Сегодня, 17:09

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Экономист рассказал, что будет, если Запад запретит золото РФ
Фото из открытых источников

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в соцсетях рассказал, к каким последствиям могут привести санкции в отношении российского золота. Такая мера обсуждалась на встрече представителей Евросоюза за закрытыми дверями, которая состоялась на прошлой неделе. Возможно, под запрет попадет как экспорт российского золота, так и его импорт.

Кричевский сообщил, что в тройку крупнейших импортеров золота входят Великобритания, Швейцария и Китай. Россия же не входит даже в топ-50 стран. Крупнейшие экспортеры золота – это Швейцария, Гонконг и Великобритания, Россия находится на 13 месте. Лидерами по потреблению золота являются Индия и Китай.

Экономист отметил, что с 2020 года производителям разрешили экспортировать золото самостоятельно, минуя коммерческие банки. Так что продажи отечественного золота легко пойдут через Азию, Ближний Восток, Индию. Если Запад хочет действительно запретить российское золото, к США, Канаде и ЕС должны присоединиться основные потребители золота и драгоценных металлов.

«Что касается золотовалютных резервов, ЦБ в ближайшей перспективе не собирается продавать золото, текущая экономическая ситуация этого не требует. Новые ограничительные меры в незначительной степени отразятся на российской экономике и курсе национальной валюты», – написал он в соцсетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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