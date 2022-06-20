Экономист рассказал, что будет, если Запад запретит золото РФ

Финляндия показательно порвала все энергетические отношения с Россией
Финляндия демонстративно отказывается сотрудничать с «Газпромом». Хельсинки не пожелали расплачиваться за продукцию...Подробнее
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в соцсетях рассказал, к каким последствиям могут привести санкции в отношении российского золота. Такая мера обсуждалась на встрече представителей Евросоюза за закрытыми дверями, которая состоялась на прошлой неделе. Возможно, под запрет попадет как экспорт российского золота, так и его импорт.
Кричевский сообщил, что в тройку крупнейших импортеров золота входят Великобритания, Швейцария и Китай. Россия же не входит даже в топ-50 стран. Крупнейшие экспортеры золота – это Швейцария, Гонконг и Великобритания, Россия находится на 13 месте. Лидерами по потреблению золота являются Индия и Китай.
Экономист отметил, что с 2020 года производителям разрешили экспортировать золото самостоятельно, минуя коммерческие банки. Так что продажи отечественного золота легко пойдут через Азию, Ближний Восток, Индию. Если Запад хочет действительно запретить российское золото, к США, Канаде и ЕС должны присоединиться основные потребители золота и драгоценных металлов.
«Что касается золотовалютных резервов, ЦБ в ближайшей перспективе не собирается продавать золото, текущая экономическая ситуация этого не требует. Новые ограничительные меры в незначительной степени отразятся на российской экономике и курсе национальной валюты», – написал он в соцсетях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Финляндия демонстративно отказывается сотрудничать с «Газпромом». Хельсинки не пожелали расплачиваться за продукцию...Подробнее
Неудачно сложился минувший день для двух подростков, которые были сбиты на улицах Северной столицы с интервалом всего в...Подробнее
Накануне примерно в половине второго ночи на телефон одной из АЗС Красногвардейского района поступил звонок....Подробнее
Сотрудники Следственного комитета, проводящие проверку по факту гибели человека вследствие взрыва гранаты в одном из...Подробнее
Северная столица замкнула тройку регионов, являющихся лидерами по количеству кредитных карт, выданных жителям. В...Подробнее
Россияне стали более предусмотрительными при сборе необходимых в путешествии вещей. Сервисы «СБЕР ЕАПТЕКА» и OneTwoTrip...Подробнее
Накануне в Выборгском районе Северной столицы был госпитализирован тридцатичетырёхлетний мужчина, пострадавший в...Подробнее
Сегодня представители пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов озвучили информацию о закрытии...Подробнее
Сегодня представители регионального Главного управления МЧС раскрыли подробности инцидента с участием сорокадвухлетней...Подробнее
Турецкие войска уже готовы к тому, чтобы начать операцию на территории Сирии и ожидают приказа о начале ее активной...Подробнее
Комментировать