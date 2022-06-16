Аналитик Суверов посоветовал россиянам не вкладывать деньги в недвижимость

Сегодня, 13:24

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Аналитик Суверов посоветовал россиянам не вкладывать деньги в недвижимость
Фото из открытых источников

Многие россияне предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, почему такое вложение уже неэффективно и куда сейчас выгоднее вкладывать сбережения.

Дело в том, что цены на квартиры завышены, а сами помещения оказываются неликвидными, объяснил инвестиционный стратег Сергей Суверов.

«Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит», – советует Сергей Суверов. 

Он подчеркнул, что сейчас есть хорошая возможность приобрести акции российских компаний, которые выигрывают от сильных позиций рубля. Во-первых, они стоят не очень много. Во-вторых, они платят дивиденды. Также имеет смысл часть денег вложить в иностранную валюту, потому что она сейчас немного недооценена, считает аналитик Суверов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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