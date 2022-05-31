Россия продолжает отключать природный газ странам в ЕС

Несмотря на санкции, введенные Западом, Россия продолжает наращивать доходы от продажи энергоресурсов.

Россия, имеющая мощный козырь против ЕС, не останавливается в вопросе отключения газа для европейских стран. Об этом говорится в материале турецкого издания Yeni Safak.

Москва, с одной стороны, получает значительный доход, продавая природный газ и нефть государствам, зависимым от нее в энергетической сфере. С другой стороны, использует эту силу в энергетике как инструмент в рамках военного конфликта с Украиной, особенно для предотвращения активного вовлечение в него стран Евросоюза.

В 2021 году Россия, в том числе под влиянием роста цен на энергоносители в мире, получила от экспорта нефти и природного газа в европейские государства доход в размере около 400 миллиардов евро. Такой существенный доход является важным источником для российской экономики, прежде всего с точки зрения возможности оставаться на ногах в условиях военного конфликта и продолжать боевые действия.

Поэтому страны ЕС, с одной стороны, планируют до конца года пойти на сокращение импорта нефти из России на 90% и при этом ищут альтернативы для снижения закупки природного газа у Москвы на две трети в течение года. Предполагается, что из-за санкций Россия потеряет значительную часть дохода в энергетике и, следовательно, откажется от проводимой политики.

Автор считает, что тупиковая ситуация в вопросе энергетической зависимости европейских стран от России сохранится. Обозреватели подчеркивают, что обнулить импорт российского газа за короткое время гораздо труднее из-за экономических потрясений, которые испытают такие крупные страны, как Германия.

Энергетическая зависимость европейских государств от России составляет около 40%. Если посмотреть на страны, которые импортируют больше всего природного газа из России, то это Германия, Италия, Венгрия, Австрия и Франция. Согласятся ли эти государства на рублевую оплату или же прекратят получать природный газ от Москвы станет известно в скором времени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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