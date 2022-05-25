Экономист Ордов предупредил, что РФ будет тяжело избежать технического дефолта

Сегодня, 13:44

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Экономист Ордов предупредил, что РФ будет тяжело избежать технического дефолта
Фото из открытых источников

Возможности РФ избежать технического дефолта после прекращения действия лицензии Минфина США зависят от желания держателей облигаций, предупредил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Москва ранее неоднократно заявляла, что в случае если не сможет рассчитаться по облигациям валютой, будет платить рублями. 

Однако, напоминает экономист, валютой выпуска этих долговых обязательств указаны доллары, и именно в этом и кроется главная проблема. Нельзя, говорит он, взять и в одностороннем порядке изменить условия, на которых данные облигации были выпущены.

«При этом у нас гипотетически имеется возможность выстраивать взаимоотношения лишь между нами как эмитентом и держателями этих облигаций. А у нас получается посередке несвязанная с нами сторона американского регулятора, который просто блокирует. Формально это является третьей стороной, но они же и являются главной причиной, которая препятствует и вызывает перспективу технического дефолта», — объяснил он в интервью агентству «Лента».

С проблемами по обслуживанию госдолга РФ столкнулась после введения санкций за начатую военную спецоперацию на территории Украины. Однако сегодня агентство РБК сообщило, что в документах российских выпусков прописаны условия, которые теоретически позволяют платить в другой валюте в некоторых случаях.

Ордов считает, что на этот пункт не стоит возлагать особые надежды. Ибо, по его словам, страна будет в состоянии рассчитаться рублями только «в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения». И в данном случае платежное обязательство будет расцениваться как выполненное, если инвестор в ближайший день может обменять рубли на оригинальную валюту.

Однако, заверил экономист, такой вариант развития событий маловероятен без объявления технического дефолта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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