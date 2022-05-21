Почему цены растут? Эксперты объясняют, что сейчас происходит с российской экономикой

Экономисты считают, что укрепление рубля – это не так хорошо, как кажется. После начала военной операции на территории Украины Центробанк России запретил банкам продавать доллары и евро гражданам. С середины апреля требования понемногу начали ослабляться. ЦБ решил самостоятельно вмешиваться в естественный рост и падение курса. С этого момента рубль начал укрепляться, а доллар и евро – падать, пишет E1.ru

В мае можно было обратить внимание на то, как курс доллара достигал исторических минимумов. Если в начале месяца он держался на уровне 68–71 рубля, то сейчас упал до 57 рублей. Аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров говорит, что в данной ситуации справедливо говорить не о падении доллара или евро, а об укреплении рубля. Но к закреплению рубля есть много вопросов из-за специфических условий в российской экономике, которые ввели Правительство России и ЦБ в ответ на западные санкции.

«До санкций основная часть валютной выручки за экспорт из России оставалась на счетах в иностранных банках, а доллары и евро, которые приходили в страну, покупал Банк России и складировал в золотовалютные резервы. Получается, что на внутреннем валютном рынке до конца февраля был постоянный покупатель долларов и евро – государство. Покупая валюту, оно слегка играло против рубля, занижая его курс», – объяснил Алексей Фёдоров.

После того, как Запад в феврале заморозил российские золотовалютные резервы, оставлять экспортную выручку российских компаний в иностранных банках из недружественных стран стало очень опасно. Опасно было и покупать валюту, ведь все это тоже могли заморозить. В итоге было решено, что российские экспортеры переведут 80% своей валютной выручки в рубли (после указа президента РФ от 24 мая этот порог снижен до 50%), а Банк России больше не будет покупать доллары и евро.

По словам аналитика, после этого на внутренний валютный рынок хлынуло огромное количество евро и долларов, которые не могли купить российские инвесторы и компании. Предложение валюты значительно превысило спрос на нее, и такая ситуация сохраняется до сих пор.

«Дисбаланс в пользу рубля был смещен и другими мерами, например, запретом для нерезидентов на продажу российских активов. Это фактический запрет на вывод своих активов из страны. А вывод активов всегда сопровождался падением курса рубля и резким падением импорта в Россию, – считает Алексей Фёдоров. – То есть сейчас в нашу страну приходит огромный поток долларов и евро, но валюта в таких количествах теперь не нужна ни государству для пополнения золотовалютных резервов, ни населению для покупки иностранных товаров, ни российскому бизнесу из-за санкций и обрыва логистики, ни иностранным инвесторам, которые заблокированы внутри страны. Пока эти условия действуют в российской экономике, рубль будет оставаться очень крепким».

На этом фоне странными выглядели недавние сообщения о том, что ЦБ намерен закупать валюту через посредников у экспортеров, чтобы сдерживать курс рубля от резкого укрепления (позднее в Банке России опровергли эту информацию).

«Это загадка даже для специалистов, потому что суть отказа Банка России в покупке иностранной валюты заключалась в том, чтобы минимизировать риски новой заморозки российских денег. А при возобновлении таких операций мы фактически снова подставляемся. И тут не важно, сам бы Банк России это делал либо через ряд российских банков, потому что при желании контролирующие органы в США могут «связать два конца» и заморозить активы еще одного или двух российских банков. Неудивительно, что ЦБ опроверг эту информацию», – рассуждает Алексей Федоров.

Мнение аналитика по поводу необходимости доллара и евро в нынешних условиях поддержал и экономист Георгий Остапкович. По его словам, большой необходимости в валюте сейчас нет, поскольку импорт резко упал, и покупать за нее попросту нечего.

«Укрепление рубля происходит благодаря тому, что Центральный банк РФ убрал его конвертируемость – нет рыночного формирования курса. Сейчас получается, что ЦБ сам регулирует и формирует курс валют. Этого Центробанк добивался еще 8 лет назад. Курс, конечно, частично рыночный, но в основном теперь регулируется и формируется Центробанком. Он в какой-то степени искусственный и не отвечает рыночному механизму», – говорит экономист.

Последствия укрепления рубля оказались неоднозначными для российской экономики.

«С одной стороны, укрепление рубля повышает покупательную способность граждан, сбивает инфляционные ожидания и инфляцию, помогает государству дешевле обслуживать внешний госдолг. Но, с другой стороны, дорогой рубль сокращает объем экспортной выручки – это основной источник доходов федерального бюджета. После того как будут нейтрализованы инфляционные риски (это вопрос одного-двух месяцев при таком сильном курсе), государство может начать смягчать ограничения и ослаблять курс рубля, чтобы увеличить доходы в бюджет», – пояснил Алексей Федоров.

Такие же факты приводит и экономист Георгий Остапкович.

«Позитивно это или нет? Вопрос диалектический. Для бюджета это плохо, потому что он формируется в рублях, а рубль укрепляется, – объяснил экономист. – Условно: наши экспортеры продавали баррель [нефти] за 100 долларов и меняли их по курсу 80 рублей, а теперь получают только по 60. Импортный товар становится дешевле, но его по факту сейчас нет. Для Минфина эта позиция тоже не очень выгодная. Думаю, месяца через два доллар будут поднимать, но до каких пределов – неизвестно».

Сейчас процесс смягчения уже происходит – Банк России постепенно отменяет ограничения на конверсионные операции и вывод капитала для граждан. По мнению аналитика Алексея Фёдорова, июнь станет завершающим периодом для укрепления рубля, после чего к концу года он может снова начать снижаться при определенных обстоятельствах.

«Что это за обстоятельства, не секрет. Во-первых, это продолжение снятия ограничений Банком России, во-вторых – падение цен на нефть, которое может начаться в июле-августе и усилится осенью. В итоге цены на нефть после вероятного всплеска в июне могут снизиться к 50-70 долларам за баррель к концу 2022 года. Такое сильное падение нефтяных котировок сократит объем валютной выручки, поступающей на внутренний рынок. В итоге курс рубля откатится к 100-110 за доллар и 115-120 за евро», – рассказал Алексей Федоров.

Главный вопрос для россиян после всей этой ситуации: почему при укреплении рубля цены в магазинах не падают, а в некоторых случаях даже растут? Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Константин Селянин считает, что это происходит из-за реального курса валют, который отличается от установленного Центробанком. Бизнесменам приходится покупать всё по завышенным ценам, будь то еда, одежда или техника.

«Дело в том, что многие товары или уже стали недоступны в России, либо станут вот-вот. Даже если они в виде параллельного импорта будут попадать, то все издержки на логистику, на обход ограничений санкционных, в конечном итоге понесет обычный покупатель. Это будет включено продавцами в цену товара. Именно поэтому, даже если рубль еще укрепится, фактически или формально, это приведет как минимум к тому, что цены не упадут, как максимум – к тому, что они еще и вырастут», – ответил Константин Селялин.

По мнению аналитика Алексея Фёдорова, это связано еще и с особенностями российской экономики (в том числе психологическими), которые приводят к тому, что инфляция сохраняется на высоком уровне намного дольше, чем в странах с развитой экономикой.

«Россияне за последние 20-25 лет пережили уже не один кризис, и всегда действовал один и тот же алгоритм: внешний шок, резкое падение курса рубля, резкий рост цен на импортные товары, фиксация курса рубля на новых минимумах и подстройка под новые реалии с меньшей покупательной способностью и более высокими ценами, – объясняет Алексей Фёдоров. – Политический кризис 2022 года развивался по абсолютно классическому алгоритму, но вместо фиксации курса рубля на новых минимумах произошло то, чего никто не ожидал. За пару месяцев рубль не только отыграл 50-процентные потери, но и укрепился на 20% с начала 2022 года».

По словам аналитика, сейчас жители страны и бизнес оказались в совершенно новой ситуации, где непонятно, что должно произойти дальше: либо цены вернутся на уровень 2018 года (тогда доллар стоил 57-60 рублей), либо рост рубля окажется лишь временным отклонением, и тогда всё пойдет по классическому сценарию, в котором новые цены станут новой реальностью.

«Ни у правительства, ни у ЦБ однозначного ответа на эти вопросы пока нет. Всё потому, что это будет зависеть от итогов спецоперации на Украине. Когда она закончится? Чем? Снимут санкции или нет? Пока всех ответов на эти вопросы не будет, бизнес и граждане будут следовать за своим опытом. А он говорит о том, что скорее будет хуже, чем лучше, а значит, цены на товары лучше пока не снижать. Именно поэтому цены фиксируются и не возвращаются к дофевральским уровням. Хотя на некоторых товарах, особенно на тех, где бизнес в марте повысил цены слишком сильно, откат происходит, и достаточно сильный», – подытожил Алексей Федоров.

Таким образом, ситуация с ценами будет зависеть от дальнейшей динамики курса рубля. Но у россиян есть возможность увидеть еще одно небывалое событие: резкое падение цен на импортные товары. Это может случиться, если базовый алгоритм не сработает, и курс рубля останется на уровне 60 за доллар, а ослабления во второй половине 2022 года не произойдет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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