В Японии удивились тому, что иена оказалась слабее российского рубля

Японская иена слабее российского рубля – валюты страны, против которой ввели санкции. Об этом в статье для Yahoo News Japan заявил публицист и писатель Дзюн Ямада.

Иена стремительно обесценивается. Двадцатого апреля курс упал до 129 иен за доллар, хотя еще 1 марта он составлял 114 иен, и это означает, что японская валюта обесценилась на 15 иен более чем за полтора месяца. Такого резкого снижения курса еще не было никогда, и нет никаких признаков улучшения текущей ситуации, считает автор статьи.

Несмотря на это, Банк Японии продолжает смягчать монетарную политику, что неизбежно приведет к дальнейшему снижению курса иены, предупредил Ямада.

«Курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной массой. Влияет также богатство и экономическая , основанная на ресурсах и продуктах питания – так называемая национальная мощь. С этой точки зрения иена явно стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало», – пишет публицист.

Автор отмечает, что экономические санкции против России в настоящее время работают не очень эффективно. Более того, есть вероятность, что мир может начать отходить от доллара, и его стоимость снизится. Если это произойдет, падение иены уже нельзя будет игнорировать.

Никто, не говоря уже об инвесторах, не захочет валюту страны, экономика которой деградирует, резюмировал Ямада.

После начала военной операции на территории Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.

Как заявил Путин, «коллективный Запад», заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но страна решит все проблемы с экономикой. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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