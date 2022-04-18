В РЭУ им. Плеханова связали рост цен на шаурму с «уходом» из РФ западных бургеров

Сегодня, 15:39

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В РЭУ им. Плеханова связали рост цен на шаурму с «уходом» из РФ западных бургеров
Фото из открытых источников

В РФ подорожала даже шаурма. Факт роста цен зафиксировали аналитики сервиса Контур.ОФД, пишет «Газета.Ru». Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя в беседе с изданием подорожание, заявила, что оно связано с уходом из РФ западных производителей. Их замещение и спровоцировало рост цен.

«На динамику цен на шаурму значительное влияние оказало сокращение предложения со стороны фастфуда. Замещение привычных бургеров вызвало скачок цен», — говорит Лебединская.

Эксперт считает, что скачок цен, который можно наблюдать, не должен провоцировать значимого социального напряжения. Продавцы могут «добрать» маржинальность через другие позиции.

Так, например, стала распространенной практика «комплиментарности» меню. То есть речь идет о том, что основное ходовое блюдо продается по базовой цене, а уже дополнения к нему - по повышенной.

Ранее газета «Известия» сообщила, что, по подсчетам аналитиков сервиса Контур.ОФД, с 2020 года шаурма прибавила в цене 45%. В 2021 году это блюдо прибавило к цене еще 19% по отношению к 2020-му году. С начала 2022 года стоимость выросла еще на 23%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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