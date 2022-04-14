В мае часть петербургских пенсионеров получат соцвыплаты раньше срока

Сегодня, 15:24

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В мае часть петербургских пенсионеров получат соцвыплаты раньше срока
Фото из открытых источников

Официальный портал Пенсионного фонда опубликовал график доставки пенсий почтовыми отделениями Северной столицы в мае. Получателям соцвыплат выплатят майские деньги раньше положенного срока в связи с предстоящими длинными выходными и праздничными днями.

Как сообщают в фонде, в том случае, когда выплата пособия согласно обычному графику производится третьего-четвёртого числа, получить пенсию можно будет третьего мая. Петербуржцы, чьи дни получения денег выпадают на пятое-шестое число, смогут прийти за ними четвёртого мая. Выдача пособий, приходящихся на седьмого-восьмого числа каждого месяца, произойдёт уже пятого, а дату выплат, обычно приходящуюся на девятое-десятое число, перенесли на шестое мая.

Те же пенсионеры, которых обслуживают в остальные числа начиная с одиннадцатого, получат свои деньги как обычно, для них никаких изменений в привычном графике не произойдёт.     

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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