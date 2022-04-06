После ухода зарубежных брендов российские ТЦ потеряют 30–70% выручки

Аналитики оценили, как повлияет на торговые центры РФ уход из страны известных зарубежных брендов. Согласно обнародованному отчету, ТЦ утратят значительную часть выручки.

Порядка 160 международных брендов решили покинуть российский рынок с начала «спецоперации». При этом ушли окончательно и бесповоротно только шесть известных марок. Остальные же, как было объявлено, просто приостановили свою работу в стране - правда, на неопределенный срок. Но с течением времени им придется определяться окончательно.

Как передает телеканал НТВ со ссылкой на прогноз Cbre, в случае, если все оставшиеся бренды решат уйти из РФ окончательно и бесповоротно, торговые центры потеряют от 30 до 70 процентов своей выручки.

При этом заменить одежду иностранных брендов отечественной на первых порах будет нелегко. И речь даже не об избалованности покупателя западным качеством.

В компании Knight Frank полагают, что российским производителям надо, как минимум, два-три года для того, чтобы довести объемы производства до необходимых, а также наладить отношения с поставщиками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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