После ухода зарубежных брендов российские ТЦ потеряют 30–70% выручки

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором
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Аналитики оценили, как повлияет на торговые центры РФ уход из страны известных зарубежных брендов. Согласно обнародованному отчету, ТЦ утратят значительную часть выручки.
Порядка 160 международных брендов решили покинуть российский рынок с начала «спецоперации». При этом ушли окончательно и бесповоротно только шесть известных марок. Остальные же, как было объявлено, просто приостановили свою работу в стране - правда, на неопределенный срок. Но с течением времени им придется определяться окончательно.
Как передает телеканал НТВ со ссылкой на прогноз Cbre, в случае, если все оставшиеся бренды решат уйти из РФ окончательно и бесповоротно, торговые центры потеряют от 30 до 70 процентов своей выручки.
При этом заменить одежду иностранных брендов отечественной на первых порах будет нелегко. И речь даже не об избалованности покупателя западным качеством.
В компании Knight Frank полагают, что российским производителям надо, как минимум, два-три года для того, чтобы довести объемы производства до необходимых, а также наладить отношения с поставщиками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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