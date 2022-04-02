Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

Вчера, 22:39

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Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»
Фото из открытых источников

Новую денежную выплату от государства смогут получить российские граждане в начале следующей недели. Деньги будут приходить тем людям, которые оформят путевку и проведут ее через банковскую карту платежной системы «Мир», сообщает источник PRIMPRESS.

Речь идет о денежной выплате, получить которую смогут российские семьи с детьми. С 31 марта стартовал новый этап программы кэшбэка, который будет выдаваться гражданам после покупок путевок в детские лагеря. Такая же программа работала в России в прошлом году и пользовалась успехом, поэтому власти решили снова ее запустить.

Условия остались прежними: необходимо приобрести путевку для детского отдыха через специальный сайт правительства и оплатить ее с помощью банковской карты «Мир». При этом человека не ограничивают по числу путевок. Это можно сделать сразу для всех детей в семье. Государство обещает вернуть гражданам половину от стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей за один раз.

По данным Ростуризма, в прошлом году россиянам вернули 4,5 миллиарда рублей, а на отдых смогли при этом съездить 384 тысячи детей. То есть в среднем на одного ребенка пришлось по 12 тысяч рублей в виде выплаты на карту.

Деньги возвращаются на счет в течение двух-трех дней, максимум до пяти. То есть тем, кто купил путевки с 31 марта, средства придут на карту с 4 апреля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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