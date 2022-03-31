Экономика России существенно не пострадала от санкций

В данный период экономика России не так сильно пострадала от санкций, как об этом думают на Западе, сообщает автор британского издания The Economist. Страны Запада смогли заморозить почти 60 % активов России, которые хранились в их банках, но это не привело к разрушению экономики.

Рынок российских акций сразу после введения санкций рухнул вместе с курсом рубля. Благодаря очень жесткой финансовой политике ЦБ России, временно запретившей торги, поднявшей ключевую ставку до 20 % с 9,5 %, и регулирующей курс рубля новыми методами, удалось компенсировать часть потерь. Это касается как рынка акций, так и курса валюты.

Также было издано постановление, согласно которому все валютные экспортеры перевели в рубли 80% своей валютной выручки для поддержки национальной валюты. Торги на Мосбирже теперь стали «согласованными»: были разрешены короткие продажи до 1 апреля.

Пока что рано делать какие-либо выводы, но на 26 марта ВВП России был на 5% больше, чем в марте 2021 года. Журналисты The Economist отметили также сохранение на сегодняшний день уровня ж/д перевозок на том же уровня, равно как и потребления электричества.

Главный индекс российских акций упал на треть, но позднее также отыграл часть своих потерь. Правительство и большинство компаний производят выплаты по облигациям и акциям в иностранной валюте. Также закончилось паническое изъятие денег со вкладов и россияне уже вернули большую часть денег на свои счета. Рынки помогла стабилизировать целая серия мер, предпринятых российским правительством.

Вполне вероятно, что российская экономика в этом году войдет в состояние рецессии. Но хотя многие западные эксперты предрекают ей «мрачные времена», реальные показатели будут зависеть от нескольких факторов. На ситуацию во многом повлияет то, начнут ли простые россияне в условиях затянувшегося конфликта тревожиться об экономике и значительно сокращать свои расходы, поясняет издание The Economist.

Кроме того, вопрос заключается в том, остановится ли со временем производство, учитывая, что из-за санкций российские компании лишатся доступа к западному импорту. Аналитики предполагают, что наиболее уязвимым может оказаться российский авиационный сектор, а также автомобильная промышленность. Однако многие крупные предприятия, основанные еще в советское время, давно привыкли работать без импорта, подчеркивается в статье:

«Если и есть в мире экономика, способная справиться с трудностями в условиях изоляции и блокады, то это экономика России».

Ещё один важный фактор связан с российским экспортом энергоресурсов. Несмотря на многочисленные санкции, Россия по-прежнему поставляет иностранным покупателям нефть на сумму $ 10 млрд в месяц, что составляет около четверти от прежнего объема экспорта. Кроме того, она продолжает получать доходы от продажи газа и нефтепродуктов, а это ценный источник валюты, на которую можно закупать товары широкого потребления и необходимые детали в нейтральных и дружественных странах. И даже если ситуация не изменится, российская экономика вполне способна продержаться какое-то время, заключает The Economist.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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