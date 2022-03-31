Поставка российского газа в Латвию прекращена с 1 апреля 2022 года

Вчера, 19:34

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Поставка российского газа в Латвию прекращена с 1 апреля 2022 года
Фото из открытых источников

Зафиксирована остановка потока голубого топлива по трубопроводу из РФ. В Латвию перестал поступать газ из России, сообщает «Взгляд», ссылаясь на издание Delfi. В частности, иностранные журналисты акцентируют внимание на том, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация не отразится на конечном потребителе. Газоснабжение жителей страны, а также других стран Балтии, производится из Инчукалнского подземного газохранилища.

Сейчас уровень его заполненности достигает 34%. Данное количество приравнено к 7550 гигаватт-часов газа. Еще в марте стабильное количество поставок газа из российских хранилищ достигло 55 гигаватт-часов в сутки. Суммарный объем голубого топлива, которое было поставлено в Латвию в марте, находится в районе 874 гигаватт-часов. Это не помешало газовой компании Latvijas gaze повысить тарифы для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в 1,5-2 раза в зависимости от объема потребляемого газа.

В конце марта председатель правления Latvijas gaze Айгар Калвитис заявил, что не видит возможности, чтобы впредь компания расплачивалась за природный газ из России в рублях.

«Действующим договором не предусмотрено никаких других условий. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом, в другой валюте», — сказал Калвитис. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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