Эмбарго на российский газ обойдется каждому французу в 54 евро в год

Французские экономисты подсчитали, на сколько снизится покупательная способность европейцев в случае полного эмбарго на российские энергоресурсы. Сами эксперты отмечают, что такой шаг потребует осторожности, поскольку повлияет на всю мировую экономику.

«В Европейском Союзе покупательная способность каждого жителя снизится в среднем на 227 евро в год… Германия будет только одиннадцатой страной в рейтинге наиболее пострадавшей от этого эмбарго. Франция занимает 20-е место с показателем 54 евро на каждого француза», – сообщает автор.

Например, в Литве потребление каждого жителя сократится на €1745 в год. В Словении – на €716, в Болгарии – на €563, в Финляндии – на €440, в Чехии – на €331, в Эстонии – на €238, в Латвии – на €226, в Венгрии — на €200, на Кипре – на €200 и в Швеции – на €153. Германия будет 11-й страной в рейтинге наиболее пострадавших от этого эмбарго: покупательная способность каждого ее жителя снизится на €125 в год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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