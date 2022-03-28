Таунсенд заявил тем, кто ждал дефолта России, приготовиться раскошеливаться

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Американский инвестор Адам Таунсенд сообщил, что российская валюта, несмотря на западные ограничения, только укрепляется, передает источник solenka.info.
Некоторые подписчики инвестора огорчены тем, что не стали скупать рубли, пока курс был низкий.
По словам Таунсенда, российская валюта «отыграла весь свой санкционный удар». Он подчеркнул, что на российской территории умеренная инфляция ниже государств Европейского союза и ОЭСР.
Читатели стали активно комментировать материал. Пользователь joysamcyborg отметил, что у Путина в РФ рейтинг примерно 80%, поэтому смена власти произойдет скорее в Штатах, нежели в России. SeunCrypton задался вопросом, остались ли в запасе у Вашингтона антироссийские санкции.
«Говорю вам: Путин видит на 10 ходов вперед. А платежами в рублях он просто поставил США, НАТО и ЕС мат в один ход. Они-то думали, что предстоит легкая прогулка. А Путин читает им «Искусство войны». Все, кто ждал российского дефолта, готовьтесь раскошеливаться», – написал пользователь Khimasiapunit.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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