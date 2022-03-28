Как российско-украинский кризис повлияет на китайскую продовольственную безопасность

Из-за военных действий в Украине на Западе поставили под сомнение продовольственную безопасность Китая, пишет издание «Хуаньцю шибао». Хотя китайское правительство уверено, что все под контролем. Автор рассказывает, почему не нужно верить заявлениям на Западе.

Российско-украинский кризис спровоцировал повсеместный рост цен на продукты питания, энергоносители и масло. Китай – это страна с большим населением, крупный производитель зерна и импортер продовольствия, поэтому этот кризис неизбежно окажет определенное влияние и на его продовольственную безопасность. Однако сообщения некоторых зарубежных СМИ о продовольственной безопасности Китая не соответствуют действительности.

Во-первых, конфликт между Россией и Украиной приведет к увеличению стоимости импорта продовольствия, но это не сможет пошатнуть базовую модель продовольственной безопасности Китая, которая позволяет населению страны «наедаться вдоволь». В этом году, хотя продовольственная безопасность КНР сталкивается с тройным влиянием кризиса в Украине, экстремальных погодных условий и торговой войны с США, она все еще находится в пределах контролируемого диапазона.

Пшеница и кукуруза, экспортируемые Украиной и Россией, составляют 28% и 16% от мирового объема экспорта, соответственно. Китай обеспечивает себя пшеницей и импортирует лишь небольшое количество кукурузы из этих стран, поэтому он может легко найти нового экспортера. Из-за экстремальных погодных условий минувшей осенью почти треть пшеницы в стране была посеяна поздно, а всходы пшеницы были слабыми перед зимой, но часть потерь можно компенсировать весной за счет технологии «крепких всходов». Если на более поздней стадии роста пшеницы погода будет нормальной, годовой объем производства все еще можно поддерживать на уровне с максимальным снижением примерно на 3%.

В китайско-американской торговле торговый дефицит США по-прежнему увеличивается, и Соединенные Штаты надеются, что Китай будет импортировать больше продуктов питания и энергии. Таким образом, китайско-американская торговая война мало влияет на нынешнюю продовольственную безопасность КНР.

Во-вторых, следует упомянуть большие достижения Китая в области продовольственной безопасности: за последние 70 лет были упразднены «четыре вехи» тысячелетней истории сельского хозяйства. С 1949 года в сельскохозяйственной истории Китая пытались ликвидировать «четыре вехи»: в 1998 году китайское правительство официально объявило о том, что сельское хозяйство вступило на новый этап, проблемы с нехваткой сельскохозяйственной продукции в основном разрешились, а голод, длившийся тысячи лет, был полностью ликвидирован; в 2005 году Китай заявил об отмене сельскохозяйственного налога, полностью попрощавшись с более чем 2000-летней историей «платы императору зерном»; в 2020 году было сообщено о ликвидации «абсолютной бедности» по нынешним меркам. В то же время растениеводческая промышленность Китая пришла к механизации, фактически попрощавшись с эрой земледелия, когда «два вола тащили плуг, чтобы вспахать землю».

В-третьих, в области продовольственной безопасности принципы «трудности должны быть тщательно объяснены» и «важно хорошо питаться» стали общенациональными. ФАО не дает стандарта «правильного питания». Китайские исследования показали, что среднегодовое потребление зерна в большинстве развитых стран составляет около 800 килограмм на душу населения, что на 65% выше, чем в Китае, где пахотная земля на душу населения составляет всего 0,1 га. Возможность накормить все население – это большая победа, поскольку трудно достичь стандарта «хорошего питания», сравнимого с 800 килограммами на человека.

В долгосрочной перспективе продовольственная безопасность КНР по-прежнему будет сталкиваться с трудностями, такими как малое количество пахотных земель на душу населения, много импортируемых продуктов питания, малые масштабы посевов, низкая эффективность, высокие цены на продукты, слабая международная конкурентоспособность, малое количество молодых фермеров, выращивающих зерно, и большое количество пищевых отходов. Кроме того, непрерывный рост масштабов урбанизации и индустриализации, а также повышение уровня жизни людей ведут к тому, что потребление продуктов питания на душу населения будет продолжать расти, что еще больше осложнит обеспечение продовольственной безопасности. Основные реалии Китая сейчас таковы: чтобы накормить всех досыта, приходится много импортировать.

В-четвертых, Пекин объявил, что меры по обеспечению продовольственной безопасности должны быть реалистичными. «Восьмисторонний подход» должен обеспечивать продовольственную безопасность, и тогда возможность накормить всех китайцев будет еще более реалистична. В 1989 году прогнозировалось, что производство зерна в Китае достигнет 640 миллионов тонн в год, а фактическое производство в 2021 году составило 680 миллионов тонн. Ожидается, что с развитием сельскохозяйственной науки и техники и созданием «концепции больших продуктов питания» в рамках восьмистороннего подхода мощность производства зерна в Китае в следующие 20 лет достигнет 800 миллионов тонн в год.

В Белой книге «Продовольственная безопасность Китая» написано: «Пища зависит от земли и от техники».

На основании этого принципа есть «пища из моря» – в океане площадью 3 миллиона кв. километров вылавливается рыба; и «пища из гор» – на юге 1 миллиард му плоскогорий, холмов и склонов используется для выращивания продуктов питания.

Таким образом, производство зерна всегда колебалось в диапазоне 3% на протяжении многих лет. Нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью Китая такова, что «нет проблемы накормить всех вдоволь, но придется импортировать».

Трудности с обеспечением продовольственной безопасности есть, но существуют способы их решения.

В 1990-е годы директор Института Worldwatch в США Лестер Р. Браун как-то задался вопросом: «Кто будет кормить китайцев в будущем?»

В опровержении его статьи можно сказать, что «продовольственная безопасность Китая вызывает обеспокоенность, но никак не ужас». В будущем китайцы точно будут питаться лучше. Эта позиция не изменилась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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