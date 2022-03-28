Попытки РФ и Китая дедолларизировать мир обречены на неудачу

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Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще очень далеко, сообщает гонконгское издание South China Morning Post. Автор статьи считает, что несмотря на меры России и Китая, а также их попытки освободить мировую торговлю от доллара, у него по-прежнему нет соперников.
Россия объявила политику проведения расчетов за энергоносители в рублях, которая является попыткой освободить мировую торговлю от доллара, чтобы и дальше продавать сырьевые товары. Однако на мировом рынке рубль продолжает обесцениваться, а доллар остается свободно конвертируемой валютой.
Из-за военных действий на территории Украины Россию исключили из мировой финансовой системы и страна выступает с призывами о дедолларизации мировой торговли. Она хочет и дальше продавать нефть, газ, пшеницу и прочие товары и готова принимать в оплату рупии, юани и даже осуществлять бартерные сделки. Однако такие действия, по мнению автора статьи, приведут к ослаблению Европы, которой пытаются противостоять Соединенные Штаты.
В результате возникают спекуляции на тему смерти американского доллара, поскольку Индия и Китай всерьез задумались об укреплении своей покупательной способности на фоне ослабления рубля. Но отказаться от американской валюты будет намного труднее, чем кажется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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