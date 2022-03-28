Попытки РФ и Китая дедолларизировать мир обречены на неудачу

Сегодня, 07:39

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Попытки РФ и Китая дедолларизировать мир обречены на неудачу
Фото из открытых источников

Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще очень далеко, сообщает гонконгское издание South China Morning Post. Автор статьи считает, что несмотря на меры России и Китая, а также их попытки освободить мировую торговлю от доллара, у него по-прежнему нет соперников.

Россия объявила политику проведения расчетов за энергоносители в рублях, которая является попыткой освободить мировую торговлю от доллара, чтобы и дальше продавать сырьевые товары. Однако на мировом рынке рубль продолжает обесцениваться, а доллар остается свободно конвертируемой валютой.

Из-за военных действий на территории Украины Россию исключили из мировой финансовой системы и страна выступает с призывами о дедолларизации мировой торговли. Она хочет и дальше продавать нефть, газ, пшеницу и прочие товары и готова принимать в оплату рупии, юани и даже осуществлять бартерные сделки. Однако такие действия, по мнению автора статьи, приведут к ослаблению Европы, которой пытаются противостоять Соединенные Штаты.

В результате возникают спекуляции на тему смерти американского доллара, поскольку Индия и Китай всерьез задумались об укреплении своей покупательной способности на фоне ослабления рубля. Но отказаться от американской валюты будет намного труднее, чем кажется. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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