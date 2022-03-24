Польше грозит катастрофа без газа из России

Вчера, 21:59

0

Image 16+
Польше грозит катастрофа без газа из России
Фото из открытых источников

В Польше сообщили, что оплата газа из России невозможна. Если Россия не уступит стране, то Варшава может стать первым государством в Европе, которое расторгнет контракт на поставку газа.

Политики Польши наконец осуществят свою заветную мечту – откажутся от газа из России. Однако это может привести к катастрофе для страны, ее экономики и граждан. 

Польше необходимо 20 миллиардов кубометров газа. Примерно 50% из этого поставляется из России в рамках газового контракта с «Газпромом».

«Пока непонятно, насколько твердую позицию займет Россия. Скажет ли она, что есть варианты расчетов, например, через клиринговые платежи с эквивалентом к золоту, криптовалюту и другое. Если Россия не пойдет на уступки, тогда Польша лишится российского газа», – предположил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Это именно то, чего польские политики хотели многие годы. К тому же долгосрочный контракт с Газпромом заканчивается в декабре 2022 года. Варшава неоднократно заявляла, что не будет продлевать этот договор с Россией. У польских политиков появился шанс исполнить свою заветную мечту раньше – прямо сейчас. Другое дело, что для польской промышленности и польского населения это обернется печальными последствиями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Польше грозит катастрофа без газа из России

Вчера, 21:59

Аналитик рассказал о влияющих на курс рубля факторах

Вчера, 15:49

Минэкономики ФРГ: рублями за российский газ могут расплачиваться частные компании

Вчера, 08:49

Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

24-03-2022, 16:14

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

24-03-2022, 14:39

REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

24-03-2022, 14:04

Экономист Ракша: РФ в ближайшее время не сможет продавать золото

23-03-2022, 16:44

Экономист Хестанов пояснил, как будет расти ставка Федрезерва США

23-03-2022, 12:29

Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками граждан

23-03-2022, 12:29

Экономист Хазин назвал главную цель санкций США

23-03-2022, 12:24

Жителей в РФ предупредили, что сбережения могут сгореть при хранении наличности дома

23-03-2022, 09:09

Эксперт Дайнеко: реструктуризация кредита может привести к увеличению платежей заемщика в будущем

22-03-2022, 15:09

Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

22-03-2022, 14:29

Экономист Цыганов рассказал, как в РФ подорожает мобильная связь

22-03-2022, 13:49

Китай считает санкции США против РФ вредными для мировой экономики

22-03-2022, 13:19

Миллионам пенсионеров в РФ увеличат денежные выплаты

21-03-2022, 15:44

Росздравнадзор: Цены на ряд лекарственных препаратов выросли до 40%

21-03-2022, 14:59

В РФ подумывают о переходе на валюты других стран

21-03-2022, 14:09

В РФ повышается интерес к компьютерам минимальной производительности

21-03-2022, 13:34

СМИ сообщили о рассматриваемом ЕС отказе от нефти из России

21-03-2022, 09:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

24-03-2022, 15:54

0

ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...

Подробнее
ВКС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре

ВКС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре

24-03-2022, 09:14

0

Силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре. RusVesna сообщает об уничтожении военной базы ВСУ...

Подробнее
Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

24-03-2022, 16:14

0

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на страницах...

Подробнее
REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

24-03-2022, 14:04

0

После того, как президент РФ Путин объявил, что «недружественные» страны должны платить за российский газ в рублях,...

Подробнее
Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине

Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине

24-03-2022, 13:19

0

Россия продолжает военную спецоперацию на территории Украины, и о том, как обстоят дела на территориях, контролируемых...

Подробнее
Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

24-03-2022, 15:14

0

Президент России Путин 23 марта принял решение, которое сразу же отразилось на рынке валют. Оно также вызвало...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

24-03-2022, 14:39

0

Владимир Путин поставил страны Европы перед выбором: либо оказать поддержку рублю, либо остаться без поставок газа. Об...

Подробнее
Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

24-03-2022, 15:09

0

Немецкий производитель спортивной экипировки Kinetixx расторг контракт с российским лыжником Александром Большуновым....

Подробнее
Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

0

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...

Подробнее
Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

0

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...

Подробнее