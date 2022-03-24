Польше грозит катастрофа без газа из России

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В Польше сообщили, что оплата газа из России невозможна. Если Россия не уступит стране, то Варшава может стать первым государством в Европе, которое расторгнет контракт на поставку газа.
Политики Польши наконец осуществят свою заветную мечту – откажутся от газа из России. Однако это может привести к катастрофе для страны, ее экономики и граждан.
Польше необходимо 20 миллиардов кубометров газа. Примерно 50% из этого поставляется из России в рамках газового контракта с «Газпромом».
«Пока непонятно, насколько твердую позицию займет Россия. Скажет ли она, что есть варианты расчетов, например, через клиринговые платежи с эквивалентом к золоту, криптовалюту и другое. Если Россия не пойдет на уступки, тогда Польша лишится российского газа», – предположил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Это именно то, чего польские политики хотели многие годы. К тому же долгосрочный контракт с Газпромом заканчивается в декабре 2022 года. Варшава неоднократно заявляла, что не будет продлевать этот договор с Россией. У польских политиков появился шанс исполнить свою заветную мечту раньше – прямо сейчас. Другое дело, что для польской промышленности и польского населения это обернется печальными последствиями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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