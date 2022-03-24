Аналитик рассказал о влияющих на курс рубля факторах

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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Отказ Евросоюза от российской нефти и газа является огромным риском для рубля. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что основными рисками для российской валюты остаются геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. На курс национальной валюты влияет также возможный ускоренный отказ Евросоюза и других недружественных стран от российских энергоресурсов, подчеркнул он в беседе с агентством ПРАЙМ.
Маслов считает, что рубль продолжит падение и при появлении новых санкций. Кроме этого, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на Форекс), объясняет эксперт.
Аналитик говорит, что рубль может укрепиться при условии нормализации обстановки, успешных переговорах с Украиной и окончании военной операции. В этом случае успешной будет торговля ресурсами с расчетами в российской валюте.
Также стало известно, что крупнейшие японские банки, в частности Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостановили долларовые транзакции с российским Сбербанком. Ограничения, вызванные санкциями США в отношении России, начали действовать с 26 марта. Финансовые учреждения Японии используют американские корреспондентские банки, поэтому какие-либо операции со Сбербанком стали теперь невозможны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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