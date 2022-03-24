Минэкономики ФРГ: рублями за российский газ могут расплачиваться частные компании

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Правительство ФРГ не видит необходимости вмешиваться, заявил представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии
Вопрос расчетов за поставляемый из России природный газ в рублях лежит в компетенции частных компаний. А правительство ФРГ не видит необходимости вмешиваться. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
«Мы, конечно, слышали новость о том, что поставки газа должны оплачиваться только в рублях. С нашей точки зрения, это частный правовой вопрос, а именно, вопрос верности договорам», – считает он.
«Как мы знаем, большинство контрактов предусматривает оплату в долларах или евро. И прежде всего импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров», – добавил представитель Минэкономики.
По его словам, ведомство находится в постоянном контакте с компаниями.
Ранее президент РФ Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, поэтому перейдет к расчетам в рублях.
По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа – она будет изменена на российский рубль.
Путин поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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