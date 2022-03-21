Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками граждан

Ажиотажный спрос на сахар, который наблюдается после введения санкций в отношении РФ в связи с проведением спецоперации на Украине, директор Центра исследований рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз связал с предстоящим сезоном домашних заготовок.

«Рост цен спровоцирован общей инфляцией, рост потребительских цен у нас ежегодно минимум 15% без всяких кризисов. Люди чувствуют, что надо запасаться», – высказался аналитик.

Дробиз указал, что сахаром в больших количествах, в основном, затариваются граждане старшего поколения. По его мнению, это может говорить о том, что они развивают натуральное хозяйство и намерены в этом году сделать больше, чем ранее, домашних заготовок.

В то же время Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка, считает, что ажиотажному спросу на сахарный песок поспособствовал нестабильный курс национальной валюты и советы регуляторов удерживать цены на стабильном уровне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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