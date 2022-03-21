Жителей в РФ предупредили, что сбережения могут сгореть при хранении наличности дома

Специалисты в области финансов рассказали гражданам России, почему сейчас лучше не хранить деньги в виде наличных средств в большом количестве дома.

Юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин сообщил, что ключевым риском хранения наличных средств дома является тот факт, что они таким способом обесцениваются, в связи с высоким уровнем инфляции.

Стоит отметить, что если человек предпочитает хранить деньги на банковской карте, то таким образом обесценивание денежных средств будет менее заметно, так как оно нивелируется за счет начисления процентов на остаток по счету. Эксперт отметил, что грамотнее всего хранить свои денежные накопления сразу в нескольких банковских организациях, сообщает портал PRIMPRESS.

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова также подчеркнула, что отечественное законодательство защищает денежные средства граждан, которые хранятся на счетах в банках. Максимальная компенсационная сумма в случае кризиса при данном страховании составляет до 1,4 миллионов рублей.

«Лучше всего хранить свои накопления на одном или даже нескольких вкладах в банках, тем более по депозитам финансовые учреждения сейчас предлагают повышенные ставки доходности», – отмечает специалист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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