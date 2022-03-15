Граждан в РФ готовят к стагфляции в 2022 году

Российских жителей предупредили о более опасном процессе, чем девальвация, который может начаться в скором времени. Национальная валюта за последнее время обесценилась примерно на 50% от стоимости. Однако в будущем обесценивание рубля может оказаться не самой большой проблемой.

Эксперты в области экономики предупреждают, что российскую финансовую систему в ближайшем будущем может настичь стагфляция, которая является худшим явлением, чем девальвация рубля. Об этом сообщают на сайте издания PRIMPRESS.

В последние месяцы в РФ отмечается стремительный рост цен практически на все виды товаров и услуг. На фоне западных санкций и рекордного за последние 7 лет уровня инфляции экономический рост в стране замедляется, что в конечном счете может привести к полному застою в экономике – стагфляции.

То есть, с одной стороны, рубль обесценивается, покупательская способность денег теряется, а, с другой стороны, из-за низкого спроса на товары по причине их подорожания деловая активность производителей падает. А на ближайший год Центробанк дает прогноз по резкому снижению ВВП.

Экономисты предупреждают, что стагфляция является более опасным явлением, чем девальвация. Особенно для рядовых россиян. За счет девальвации рубля финансовые власти могут добиваться увеличения поступлений в федеральный бюджет. А стагфляция не имеет никаких положительных сторон. В результате сбережения российских граждан еще больше обесценятся, а покупательная способность их денег полностью снизиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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