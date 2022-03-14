Василий Колташов: РФ и Китай готовятся к выпуску новой резервной валюты

Заблокировав российские резервы из-за ситуации в Украине, Евросоюз показал всему миру, что евро не является альтернативой доллару, поэтому нужно искать новые пути развития, не опираясь на западные бумаги и на западное имущество, считает руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.

Двухпартийная группа сенаторов США подготовила новый законопроект, лишающий Россию возможности продавать золото для обхода уже введенных западных санкций. Законопроект позволит ввести санкции против американских организаций, которые совершают сделки с российским золотом из резервов Центрального банка РФ. Также это коснется организаций, продающих золото непосредственно в России. Всего золотые резервы РФ оцениваются в $132 млрд.

По словам эксперта, сейчас Евразийский экономический союз совместно с Пекином ведут переговоры по поводу создания абсолютно новой резервной валюты. Ее суть состоит в том, чтобы можно было легально привязать ее к курсам всех нацвалют и ценам товаров, которые идут на экспорт.

Экономист отметил, что если власти США не будут разрешать России продавать золото, то его нужно будет покупать. И только после этого появится возможность выпускать новую валюту в оборот.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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