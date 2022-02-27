Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию

Сегодня, 16:54

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Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию
Фото из открытых источников

Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить, предупредили о том, что подобное планирование сильно снижает покупательную способность суммы получаемой пенсии. Такую информацию преподнёс для всех российских людей пожилого возраста аналитик по пенсионным вопросам Сергей Власов. Об этом сегодня, во вторник, 1 марта, сообщает онлайн-издание PRIMPRESS. 

Как утверждает пенсионный эксперт, уже в среду, 2 марта, ожидается публикация Росстатом оперативных сведений о недельной инфляции в России за период с 19 по 25 февраля. Предположительно, в докладе Росстата будет сказано о новом увеличении стоимости различных потребительских товаров в российском государстве. Отчёт, который выходил раньше, предсказывал очевидный факт о том, что инфляция в Российской Федерации продолжает разгоняться. За неделю с 5 по 11 февраля она составила 0,13%, а с 12 по 18 февраля рост цен ускорился до 0,24%. В общем годовой уровень инфляции уже вплотную подошёл к показателю 8,84%. Такой результат является рекордно высоким с декабря 2021 года. 

Больше всего за последнее время, по данным Росстата, подорожали продукты: сметана, шоколадные конфеты, черный чай, сосиски, сливочное масло, молоко, гречка, творог, сахар, хлеб. То есть это как раз те продукты, которые покупает большинство населения, в том числе и пенсионеры. 

Власов подчеркнул, что российские пенсии в ближайшее время продолжат снижение в реальном выражении. Рост цен на различные товары и услуги приведет к девальвации таких выплат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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