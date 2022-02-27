Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию

Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить, предупредили о том, что подобное планирование сильно снижает покупательную способность суммы получаемой пенсии. Такую информацию преподнёс для всех российских людей пожилого возраста аналитик по пенсионным вопросам Сергей Власов. Об этом сегодня, во вторник, 1 марта, сообщает онлайн-издание PRIMPRESS.

Как утверждает пенсионный эксперт, уже в среду, 2 марта, ожидается публикация Росстатом оперативных сведений о недельной инфляции в России за период с 19 по 25 февраля. Предположительно, в докладе Росстата будет сказано о новом увеличении стоимости различных потребительских товаров в российском государстве. Отчёт, который выходил раньше, предсказывал очевидный факт о том, что инфляция в Российской Федерации продолжает разгоняться. За неделю с 5 по 11 февраля она составила 0,13%, а с 12 по 18 февраля рост цен ускорился до 0,24%. В общем годовой уровень инфляции уже вплотную подошёл к показателю 8,84%. Такой результат является рекордно высоким с декабря 2021 года.

Больше всего за последнее время, по данным Росстата, подорожали продукты: сметана, шоколадные конфеты, черный чай, сосиски, сливочное масло, молоко, гречка, творог, сахар, хлеб. То есть это как раз те продукты, которые покупает большинство населения, в том числе и пенсионеры.

Власов подчеркнул, что российские пенсии в ближайшее время продолжат снижение в реальном выражении. Рост цен на различные товары и услуги приведет к девальвации таких выплат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700