Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам

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Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне.
Держателей карт «Мир», оператором которой является НСПК, сообщили, что действительно для держателей пластика будут определенные проблемы с рядом сервисов, сообщает PRIMPRSS.
В частности, теперь в России нельзя будет использоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Для держателей пластика систем Visa и Mastercard все же есть приятная новость, их карты пока на территории России полностью блокировать не будут.
Но у тех, кто владеет картами, выпущенными банками, попавшими под санкции, за границей будут сложности, поскольку расплачиваться ими нельзя будет в тех странах, которые поддержали ограничения.
Возможны проблемы и с оплатой товаров в зарубежных онлайн-магазинах.
Эти ограничения были введены на фоне действий РФ на территории Украины. Западные санкции коснулись не только банковского сектора, но и авиации. Российским самолетам закрыли небо многие европейские страны. Но еще большей проблемой может стать то, что введены ограничения на лизинг самолетов и поставку запчастей для авиации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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