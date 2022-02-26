Аналитик Беляев спрогнозировал постепенное укрепление рубля

Рубль будет постепенно укрепляться и через некоторое время вернется к курсу 75-76 рублей за доллар. Таким оптимистичным прогнозом с журналистами поделился финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, пишет Lenta.ru.

По его мнению, этому поспособствуют своевременно принятые Центральным банком страны мерами.

«Эти меры вполне адекватные и накладываются на совершенно иной экономический фон, нежели в 2014 году, когда экономика страны была менее стабильной. Сейчас, даже при всех проблемах, она выглядит куда лучше. А индикатором того, что экономика более прочная, является снижение российского рубля по отношению к доллару на остром информационном фоне, хоть и всего на 10 единиц», — говорит Беляев.

Эксперт считает, что в ближайшее время скачков рубля ожидать не стоит, но они возможны. Он добавил, что в связи с мерами, принимаемыми со стороны ЦБ, в ближайшее время не стоит ожидать скачков рубля, но на фоне негативных сообщений они возможны.

В целом контролируемый ЦБ РФ рубль раскачать вряд ли получится, резюмировал Михаил Беляев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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