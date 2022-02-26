«Мы отдали свой кошелек противнику и пошли с ним драться». Экономист — о заморозке золотовалютных резервов ЦБ

Финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал блокировку золотовалютных резервов Центробанка России.

По состоянию на 18 февраля Россия накопила 643 млрд долларов золотовалютных резервов. Стоит учитывать, что РФ располагает 120 млрд долларов ликвидной части на счетах Фонда национального благосостояния, передает e1.ru .

Стоит отметить, что информация по ЗВР публикуется с полугодовой задержкой. В структуре ЗВР не только иностранная валюта, но и монетарный запас, а также депозиты на корсчетах в зарубежных и центральных банках.

В итоге сейчас государственный кошелек на 80% не находится под контролем ЦБ, хотя все же судя по всему, в хранилищах ЦБ есть еще около 30–35 млрд долларов наличными. Госбумаги, либо надежные корпоративные, куплены и помещены в бездокументарной форме в депозитарий (практически все облигации теперь выпускаются в бездокументарной форме, в виде записей на счетах). Они хранятся в Euroclear (Бельгия), либо в Clearstream (Люксембург), то есть, находятся в юрисдикции властей Европы. Бумаги в долларах, полагает эксперт, хранятся в американской DTC (Depository Trust Company), тоже ныне недружественной юрисдикции. Еще проще заморозить депозиты, отмечает эксперт.

В итоге сейчас сложилась ситуация, когда российские резервы могут оказаться полностью под контролем Запада, и если они будут заблокированы полностью, то рубль рухнет, так как ЗВР его обеспечивают. Центробанк даже не сможет заниматься интервенциями в поддержку рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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