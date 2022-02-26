Курс доллара в Москве превысил отметку 100 рублей

Вчера, 20:39

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Курс доллара в Москве превысил отметку 100 рублей
Фото из открытых источников

На фоне заявлений США и Евросоюза о планах заморозить резервы российского Центробанка резко упал курс российской валюты.

Аналитики отмечают, что это может быть самой существенной из санкционных мер. Она может привести к краху российской экономики. По мнению экспертов, рубль может уйти в свободное плавание.

Центробанк РФ обнародовал новые меры поддержки финансового сектора. Речь идет о безлимитных аукционах РЕПО и расширении ломбардного списка. Регулятор заявил, что располагает необходимыми ресурсами для поддержки финансовой стабильности и непрерывности работы финсектора. Центробанк продолжит предоставлять банкам ликвидность в рублях. В ЦБ заверили, что все средства на счетах россиян будут сохранены, пишет newizv.ru.

Если Россию или ее отдельные банки отключат от SWIF, то на этот случай в стране разработана система передачи финансовых сообщений Банка России. Сейчас курс доллара в Москве при продаже уже не опускается ниже ста рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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