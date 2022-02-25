Эксперт Бабин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в условиях санкций

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин не советует россиянам держать свои сбережения в долларах или евро из-за антироссийских санкций. По его мнению, для этих целей больше подойдет швейцарский франк, который является одной из самых стабильных валют.

Как известно, экономика Швейцарии устойчива, поскольку основана на высокой специализации труда и идеальных условиях для ведения бизнеса. Эта страна придерживается нейтральной позиции в политических вопросах. Швейцария - крупнейший в мире переработчик золота, а также банковская и финансовая столица Европы. Эта страна имеет репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Длительная политическая стабильность Швейцарии обусловлена законодательно закрепленным внешнеполитическим нейтралитетом. А это факт имеет большое значение, особенно в нынешних геополитических условиях, пишет 1prime.ru .

Также эксперт отметил, что при покупке швейцарского франка инвесторам следует понимать, что вложения в эту валюту разумны только в долгосрочной перспективе, так как ее ликвидность на российском рынке пока невысокая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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