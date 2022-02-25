Экономист Остапкович не считает смертельным ударом для России отключение от SWIFT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы. Отключение от международной системы России приведет к блокированию международных расчетов. Эту новость прокомментировал экономист Георгий Остапкович.

По его мнению, отключение России от системы SWIFT ударит по банковской системе, но не является для страны чем-то смертельным. Он упомянул, что до середины 80?х страны обходились без системы SWIFT, передавали по факсам, по телексам, но, конечно же, отключение усложнит передачу. По мнению эксперта, отключение от SWIFT создаст серьезные проблемы только в первое время. Остапкович также сказал, что официального документа по отключению от SWIFT пока нет. Экономист также подчеркнул, что решение об отключении принимает SWIFT, а это частная компания, а не структура Англии или США.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что объявленные Западом санкции не столь критичны для экономики. Не исключено, что банки и финансовые институты научатся их обходить. По мнению эксперта, главное - не потери экономики, а репутационные потери страны. Остапкович также сказал, что санкции отразятся на населении. ЦБ поставит планку 90 рублей за доллар и будет проводить интервенции, чтобы не дать курсу российской валюты рухнуть. Далее будет дорожать импорт. А Россия очень зависит от импорта, даже в сельском хозяйстве. Инфляция пойдет на новый виток, что замедлит рост реальных доходов населения, пишет finam.ru .

Ставка ЦБ будет повышаться до 14%, деньги станут дороже, ухудшится потребительный спрос и значит - снижение экономического роста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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