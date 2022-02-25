Полки в магазинах в РФ могут опустеть, а цены взлететь

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Запад готов отключить Россию от SWIFT и многие опасаются последствий этого.
Эксперты объяснили, что при отключении от SWIFT у россиян за рубежом не будут работать карты Visa и Mastercard, пишет Телеканал 360.
SWIFT — это техническая система, которая позволяет в режиме реального времени осуществлять банковские переводы. Ее используют все банки мира, что позволяет существенно упростить платежи. В России SWIFT используется в основном для проведения расчетов с заграничными компаниями.
«Если мы потеряем доступ, это не значит, что мы в принципе не сможем никаким образом совершать трансграничные операции, но это будет весьма затруднительно. Допустим, расчеты по картам российских банков за границей будут невозможны», — объяснил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
И хотя многие россияне пользуются картами национальной платежной системы «Мир» и в России проблем с расчетами у них не будет, за границей же возможны ситуации, когда транзакции не будут проходить.
Россия, отмечают эксперты, будет использовать другие платежные системы. Но все же отключение от SWIFT снизит уровень доверия к российскому бизнесу, что повлечет негативные последствия для экономики, и это тоже ударит по доходам простых граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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