Полки в магазинах в РФ могут опустеть, а цены взлететь

Запад готов отключить Россию от SWIFT и многие опасаются последствий этого.

Эксперты объяснили, что при отключении от SWIFT у россиян за рубежом не будут работать карты Visa и Mastercard, пишет Телеканал 360 .

SWIFT — это техническая система, которая позволяет в режиме реального времени осуществлять банковские переводы. Ее используют все банки мира, что позволяет существенно упростить платежи. В России SWIFT используется в основном для проведения расчетов с заграничными компаниями.

«Если мы потеряем доступ, это не значит, что мы в принципе не сможем никаким образом совершать трансграничные операции, но это будет весьма затруднительно. Допустим, расчеты по картам российских банков за границей будут невозможны», — объяснил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

И хотя многие россияне пользуются картами национальной платежной системы «Мир» и в России проблем с расчетами у них не будет, за границей же возможны ситуации, когда транзакции не будут проходить.

Россия, отмечают эксперты, будет использовать другие платежные системы. Но все же отключение от SWIFT снизит уровень доверия к российскому бизнесу, что повлечет негативные последствия для экономики, и это тоже ударит по доходам простых граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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