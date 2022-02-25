«Нас будут выдавливать с рынков»: политологи — о том, когда санкции из-за Украины скажутся на людях

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В отношении России Запад продолжает вводить новые санкции из-за Украины, и эти ограничения могут затронуть даже простых граждан.
Немало экспертов уже склоняются к тому, что последствия этих санкций будут очень серьезными, пишет e1.ru.
Политолог Констант Калачаев отметил, что в Екатеринбурге доллар 24 февраля продавали за 150 рублей, тогда как сдать доллары можно было по курсу 84 рубля за 1 доллар.
«Чего еще ждать? Ажиотажного спроса на бытовую технику, люди начнут избавляться от рублей. При этом вырастет инфляция, а за ней — и цены. Нынешняя ситуация с ценами происходит из-за неуверенности в будущем. Но это малое из того, что нас может ждать», - предупредил эксперт.
Он отметил, что санкции касаются многих сфер и это повлечет подорожание импортных товаров, а немало наименований и вовсе исчезнет с российского рынка. Не сможет Россия летать и на новых лайнерах, потому что Запад их не продаст РФ, а полеты на старых, запчасти к которым тоже не будут поставляться, станут еще более рискованными.
«В перспективе мы сможем превратиться в Иран. Но ведь он не умер, он живет — только машины там старые», - отметил Калачев.
Не исключено, что частично уход с рынка западных товаров заменит Китай. Но и в этом случае Россия натолкнется на подводные камни, так как некоторые условия ограничений будет соблюдать и Китай, для которого всегда экономическая составляющая была очень важной.
Санкции против банков, отмечает эксперт Дмитрий Журавлев, будут неприятны и Западу. Но все же они серьезно скажутся на российской валюте. Будет дешеветь рубль, а импортные товары начнут дорожать.
Что же касается отключения от SWIFT, то это создаст дополнительные проблемы для всех. Тем не менее, европейцы настроены категорически и готовы рискнуть. В дальнейшем же они пойдут по пути вытеснения России в том числе и с европейского энергетического рынка, а Россию лишат источников новых технологий. РФ придется сокращать долю иностранной валюты в своих резервах, и, соответственно, сократится доля импортных товаров.
Все это, отмечают эксперты, действительно затронет жизни простых россиян. Поэтому многие из них уже обеспокоены будущим и пытаются запастись валютой, снимая все деньги с рублевых счетов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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