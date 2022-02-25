Граждан в России с картой «Мир» предупредили о прекращении выплат с 1 марта 2022 года

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Гражданам рассказали о том, что с 1 марта 2022 года закроется одна из запущенных ранее программ.
Так, с этой даты завершится очередной этап программы, в рамках которой россиянам возвращали деньги за путешествия по стране, передает PRIMPRESS.
Нынешний этап стартовал 18 января, и планировалось, что программа будет действовать до середины апреля. Но поскольку все деньги уже освоены, то Ростуризм завершил о досрочном завершении данного этапа.
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что за месяц со старта нынешнего этапа было приобретено туров на 12 млрд рублей. Программой воспользовались около 700 тыс. человек. И все они получили 20% от потраченных денег. На выплаты уйдет в этот раз 2,5 млрд рублей, то есть в среднем каждый участник программы получил 3,6 тыс. рублей.
Поэтому с 1 марта приобрести тур в рамках программы туристического кэшбэка будет невозможно. Но пока еще эта программа действует, поэтому можно оплатить тур и вернуть себе 20% обратно на счет.
Отметим, данная программа работала только с картами национальной платежной системы «Мир». Предположительно осенью будет открыт новый этап этой программы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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