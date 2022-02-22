Экономист Гордеев оценил ситуацию с ценами на бензин в России

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Экономист Сергей Гордеев из РАНХиГС рассказал о том, как ситуация, сложившаяся на территории Украины, может отразиться на цене бензина. Эксперт подчеркнул, что подорожание топлива уже стало закономерностью.
Из-за событий в мире особо резкого подорожания ожидать не следует. На фоне роста стоимости нефти топливо будет подниматься в цене автоматически. Это может быть не резкий подъем, однако плавное изменение в большую сторону останется. Гордеев отметил, что свою долю в процесс подорожания внесет изменение стоимости доллара.
Вопросы дефицита затрагивают производственные факторы и являются, скорее, случайными, чем ожидаемыми. Поскольку рынок энергоресурсов становится более закрытым, проблемы на различных заводах способны сформировать нехватку топлива. Эта ситуация не имеет прямой связи с геополитикой. Эксперт утверждает, что нет смысла запасаться бензином и формировать крупный ажиотаж на АЗС. Топливный рынок России в длительной перспективе имеет определенную зависимость от западных технологий и финансовой сферы, однако такого рода изменения могут вызвать влияние со значительной задержкой в будущем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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