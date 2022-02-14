Каждому зачислят по 4 тыс. рублей. Россиян обрадовали новой выплатой

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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Стала доступна новая денежная выплата для россиян, имеющих официальное трудоустройство.
Речь идет о новом налоговом вычете за занятия спортом. На получение этих денежных средств имеют право все граждане, оплатившие спортивный курс и заявившие об этом для оформления вычета. Следует уточнить, что купить занятия можно для себя и для своего ребенка.
В результате этой программы государство обязывается вернуть 13 процентов с суммы спортивных затрат в течение года. Этот вычет входит в список других, которые положены гражданам по закону. Следовательно, максимум на который можно рассчитывать в течение года - 120 тысяч рублей.
Приведем пример: гражданин приобрел абонемент в фитнес-клуб сроком на год за 30 тысяч рублей. В этом случае государство ему компенсирует 3900 рублей.
Оформить данную выплату можно предоставив чеки, подтверждающие покупку. А сделать это можно либо через своего работодателя, либо через налоговую службу.
Очень важный нюанс - организация, в которой куплен абонемент, должна относиться к тем, чьей основной деятельностью является спорт и физическая культура. И в штате этой компании работают сотрудники с профобразованием не ниже среднего профессионального или прошедшие переподготовку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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