Сбербанк предупредил всех, у кого есть вклады и кредиты

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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Сбербанк предупредил россиян о том, что уже с 18 февраля ожидаются изменения, которые затронут клиентов банка.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о грядущем изменении ставок по депозитам и кредитам, передает PRIMPRESS.
На фоне повышения ключевой ставки Центробанком, Сбербанк также принял решение изменить размер ставок. Центробанк поднял с 8,5 до 9,5% годовых ключевую ставку на минувшей неделе. Это, к слову, самый высокий показатель с 2017 года.
В Центробанке объяснили повышение ключевой ставки ростом инфляции. Так, по итогам февраля Росстат ожидает годовую инфляцию на уровне 9%. Эксперты говорят о том, что к концу года годовая инфляция будет на уровне 5%, хотя ранее ожидалось снижение инфляции до 4%.
«Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», - отметил Греф.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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