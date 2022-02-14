Пенсионеров России лишат выплат после проверки ПФР

Сегодня, 15:14

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Пенсионеров России лишат выплат после проверки ПФР
Фото из открытых источников

Пенсионеры могут лишиться выплат после проверки Пенсионного фонда России. Об этом рассказал партнер коллегии «Николаев, Рубин и партнеры» Артем Николаев, передает PRIMPRESS.

Он сообщил, что специалисты ПФР могут лишить выплат тех пенсионеров, которые уже не живут на северных территориях, хотя получают надбавку за особый стаж. Надбавка за стаж на северных территориях, по его словам, будет начисляться, пока пенсионер проживает там. Но покинув северные регионы, пенсионер лишается права на такую надбавку.

Хотя россияне неоднократно пытались через суд отстоять право на надбавку за северный стаж, суд всегда встает на сторону ПФР. Поэтому если человек выезжает в более благоприятный регион, надбавку за северный стаж он уже не будет получать.

Сохранить дополнительные начисления можно только если пенсионер не будет регистрироваться по новому месту жительства, но такой вариант также может создать немало дополнительных проблем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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