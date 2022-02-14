Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются только по заявлению, передает PRIMPRESS .

Речь идет о выплатах, которые ввели в ряде регионов для стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции. Получить деньги смогут те пожилые граждане, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, либо ревакцинировались.

В Республике Марий Эл, например, пенсионерам от 60 лет, которые получат прививку от коронавируса в период с 1 января по 14 марта 2022 года, власти обещают выплатить по 2 тыс. рублей. Деньги будут выплачены и тем, кто пройдет курс первичной вакцинации, и тем, кто ревакцинировался.

Получат прививку жители региона независимо от того, где им сделали прививку. Важно лишь, чтобы у них были документы, которые бы подтверждали факт вакцинации. Если такие документы есть, то необходимо обратиться в отделение соцзащиты или МФЦ. Принимать документы на выплату будут до 31 марта.

Начисление 2 тыс. рублей обещают провести в течение 10 рабочих дней. Поэтому те, кто привился на прошлой неделе, начнут получать обещанное пособие с 17 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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