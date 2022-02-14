Минтруд оценил средний доход работающих пенсионеров в 66 тысяч рублей в месяц

Специалисты Министерства труда РФ предоставили статистику среднего заработка граждан-пенсионеров страны. По подсчетам аналитиков, средняя сумма получаемого дохода работающих пенсионеров РФ составляет 66 000 рублей в месяц, передает «Известия».

В Минтруде России подсчитали совокупный доход из пенсионного начисления и заработной платы среднестатистического работающего пенсионера страны. Было определено, что средний показатель страховой пенсии с учетом индексации составляет около 14 тысяч рублей, а градация заработной платы пенсионеров варьируется в пределах 48-54 тысяч рублей.

«По данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров, состоящий из страховой пенсии и заработной платы, в среднем составляет порядка 66 тыс. рублей ежемесячно», - прокомментировали в Минтруде РФ.

Также специалисты отметили, что для неработающих пенсионеров показатель страховой пенсии с учетом индексации повысился до 19 тысяч рублей, что позволяет перекрыть инфляционные издержки для наиболее уязвимого слоя общества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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