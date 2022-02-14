Пенсионеров в России начнут лишать всех льгот за незаконную сдачу жилья в аренду

Всем пенсионерам Российской Федерации вынесли предупреждение о том, что они, с высокой степенью вероятности, могут лишиться всех своих льгот, если совершат лишь одно-единственное нарушение. После него люди пожилого возраста понесут полную ответственность в соответствии с российским законодательством. Об этом пишет информационное онлайн издание PRIMPRESS, ссылаясь на PensNews.

Как утверждают финансово-экономические аналитики, данный случай относится к тем получателям пенсионных выплат в Российской Федерации, которые сдают свое жильё в аренду. Правительство страны на протяжении ряда лет пытается отрегулировать этот рынок. Государственные власти отнюдь не возражают, чтобы российские пенсионеры сдавали свои квартиры для проживания других граждан. Бывает много ситуаций, когда для граждан подобный выход становится существенным подспорьем в их жизни. К примеру, самим же пенсионерам подобное решение может серьезно помочь финансово, тем более, если учесть невысокие суммы пенсий.

Однако, существует и другая сторона вопроса. Государству необходимо, чтобы все граждане, сдающие свои квартиры для проживания других людей за деньги, платили с полученных сумм налоги. Власть страны залазит в карман даже к тем пенсионерам, которые используют этот способ получения денег, как единственный шанс просто выжить, отмечают эксперты.

При этом специалисты предупреждают, что власти стали более активно выявлять пенсионеров, сдающих свои квартиры в аренду. В случае, если удастся доказать, что налог с такого дохода не платится, пенсионера могут лишить различных предоставляемых ему льгот. Ведь уклонение от уплаты налогов грозит штрафом в размере 20% от общей суммы, а также привлечением к административной ответственности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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