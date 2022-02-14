Часть граждан в России ждет начисление 1 тыс. 500 рублей в квитанциях ЖКХ в марте 2022 года

В марте многих россиян ждет неприятный сюрприз в квитанциях ЖКХ. А все потому, что платежки снова придут с учетом перерасчета в большую сторону, пишет PRIMPRESS .

Повышение суммы за услуги ЖКХ связано с тем, что будет проведена корректировка суммы по отоплению квартиры. В целом, отмечают в ресурсных организациях, начислят около 1,5 тыс. рублей на одну квартиру.

Затронет это повышение тех, кто проживает в домах с общедомовыми счетчиками. Пересчитают суммы и тем, кто оплачивал отопление равными долями в течение года. Квитанции с новой суммой будут приходить в марте, так как дополнительное начисление затронет февраль и часть марта.

Важно отметить, что при наличии общедомового прибора учета собственник может отказаться от ежегодной квитанции с корректировкой, но для этого необходимо на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 (в отопительный период). Далее же оплата тепла будет идти только по факту потребления.

Пожаловались многие россияне и на то, что выросла комиссия на оплату услуг ЖКХ. Они отмечают, что комиссия выросла и при оплате через терминалы, и при оплате в кассе банков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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