Лучше купить сейчас: названы продукты, которые резко взлетят в цене

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова предупредила россиян об очередном подорожании продуктов питания. По словам Долговой, в самое ближайшее время супермаркеты изменят ценники на молочную продукцию.

На стоимость молочной продукции влияет не только курс рубля, но и продолжающаяся тревожная эпидемиологическая ситуация. Кроме того, нужно учитывать корма для животных, переработку сырья и стоимость ветеринарных препаратов. Ни для кого не секрет, что все перечисленные составляющие за последнее время значительно подорожали. Отсюда вывод, что рост цен на молочную продукцию просто неизбежен.

Как уточнила эксперт, в лучшем случае молочка подорожает на уровень инфляции. Речь идет о, как минимум, 9-10 процентах. По информации из Росстата, продовольственная инфляция по итогам января достигла 11 процентов. А в самые ближайшие дни цены на молочную продукцию изменят и эти цифры.

Более всего подорожание коснется питьевого цельного пастеризованного молока. Немного меньше ожидаются наценки на цельное стерилизованное молоко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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